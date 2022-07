Dan toch: Drake bevestigt dat hij gearresteerd werd in Zweden

De Canadese rapper Drake is daadwerkelijk gearresteerd in Zweden vorige week. Dat bevestigt hij in een Instagrampost. Eerder ontkende zijn management nog dat de One Dance-zanger aangehouden werd.

Drake heeft zichzelf dan toch in de nesten gewerkt. Vorige week ging het gerucht de ronde dat hij aangehouden werd nadat hij marihuana in zijn bezit had in een Zweedse club. Fans maakten zich zorgen en de hashtag #FreeDrake ging al snel viraal. Zijn team ontkende evenwel dat Drake gearresteerd werd. Aan ‘The Hollywood Reporter’ vertelden ze dat de artiest gewoon op hotel zat.

Polisen

Nu ziet het er naar uit dat Drake toch in aanraking kwam met de Zweedse autoriteiten. Hij postte een reeks foto’s op Instagram. Tussen beelden van een kajaktocht en een feestje duikt er plots een foto van een papier van de ‘Polisen’ op, ofwel de Zweedse politie. Daarop valt te lezen: «Informatie voor Verdachten van een Misdrijf en vervolgens Aangehouden.» Daarna staan alle rechten van de gearresteerde opgelijst, evenals de stappen die de politie zal ondernemen.





Het is wel nog niet duidelijk of Drake gearresteerd werd in een Zweedse club voor drugsgerelateerde feiten.

