Zwangere dochter van Jeremy Clarkson toont achterwerk tijdens ‘blunder’ en reageert gevat op hater (foto’s)

Emily Clarkson is haar naam. En ze is de 28-jarige dochter van ‘Top Gear’-presentator Jeremy Clarkson.

Op Instagram deelt ze geregeld leuke beelden. Zo houdt ze haar 266.000 volgers tevreden. Recent pakte ze uit met een ‘modeblunder’, waarbij haar billen duidelijk te zien zijn. “Het is weer die tijd van het jaar waar ik jullie meeneem naar de glamoureuze ‘achter de schermen’-wereld van het influencer-bestaan. Billen in de wind, met kans op een boete voor onfatsoenlijk gedrag, allemaal in naam van de ‘Sweaty Betty’s Black Friday Sale'”, plaatst ze als uitleg bij onderstaand fotoalbum.

“Steek je cellulitis weg!”

In geen tijd stromen er positieve reacties binnen. “Deze foto is geweldig”, klinkt het. “Hier heb ik écht hard om moeten lachen”, gaat het verder. Maar niet iedereen reageerde lovend… En dan drukken we ons nog zacht uit. “Zoveel cellulitis… Verberg het en pronk er niet mee”, laat een hater weten. “Je weet dat ik in het derde trimester van de zwangerschap zit?”, reageert Emily gevat. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.