De familie Wauters heeft afscheid moeten nemen van hun hond Senna. Dat deelde Zita mee op Instagram.

Treurig nieuws ten huize Koen Wauters. Eén van hun drie honden, Senna, is overleden. Dat maakte Zita Wauters bekend in een pakkend Instagrambericht. «Liefste senna, mijn boykie. Na 13 prachtige jaren samen is het tijd om je te laten gaan. Mijn hart breekt nu jij er niet meer bent. Je laat een leegte achter in huis. Ik kan me geen leven zonder jou herinneren en thuis komen terwijl jij niet kwispelend op ons wacht voelt niet meer als thuiskomen. Je bent de allerliefste, mooiste en leukste hond die ik me kon inbeelden om te hebben. Ik hoop dat er daarboven veel konijntjes zijn om achter te lopen en veeeel koekjes. We missen je hier allemaal zo hard. Ik zal je nooit vergeten en je blijft voor altijd mijn dikste vriend. Ik hou van jou met heel mijn hart. Love you boykie, tot snel», schrijft ze.

Steunberichten

De 18-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser krijgt heel wat steun van haar volgers. «Oh lieve Zita, wat een verlies», «Veel sterkte allemaal. Een hondje missen is vreselijk moeilijk», en «Och Zita, wat een verdrietig bericht. Heel veel moed en kracht voor jou en je gezin gewenst in deze moeilijke tijd!», lezen we onder meer in de reacties





Lees ook

Zita Wauters breekt (opnieuw) met haar vriend



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/zita-wauters-deelt-droevig-nieuws-mijn-hart-breekt-nu-jij-er-niet-meer-bent