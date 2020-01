Ook voor Zita en Nono Wauters is het nieuws over de scheiding van hun ouders een grote klap. De twee vinden gelukkig steun bij elkaar op Instagram.

Zita (15) en Nono (13) hebben een hechte band. Dat zien we ook op Instagram. Zus en broer deelden allebei de foto van hun ouders, die hand in hand in de auto zitten, die het showbizzkoppel gebruikte om hun breuk aan te kondigen. Een keer via het account van Koen, en een keer via dat van Valerie. De kinderen lijken zo hun beide ouders even hard te steunen.

De twee hebben zelf ook een hele hechte band. Zo postte Nono een kinderfoto van hem en zijn zus, met de boodschap “Forever”. Op haar beurt deelde Zita de foto met “Sweetie”.

Geen derde partij

Tijdens de aankondiging over de breuk benadrukten Koen en Valerie dat ze er altijd zullen zijn voor hun kinderen. “Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus: de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven. Er is, voor alle duidelijkheid, geen derde partij in het spel en we gaan in goede verstandhouding uit elkaar. Nu willen we rust vinden en stabiliteit bieden aan de kinderen.”

Het bericht Zita en Nono reageren op de breuk van hun ouders verscheen eerst op Metro.