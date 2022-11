‘Zillion’-actrice Barbara Sarafian pakt uit met sensuele outfit: “Femme fatale!” (foto)

Fans van Barbara Sarafian kunnen de actrice dezer dagen bewonderen in de topfilm ‘Zillion’.

Daar vertolkt ze namelijk de rol van Marleen, de moeder van Frank Verstraeten. Maar ook op Instagram is Barbara haar 33.400 volgers niet vergeten. Ginds post ze namelijk geregeld nieuwe beelden. Zo ook onderstaande foto, waarop we Sarafian zien poseren in een sensuele outfit. “Hip Shooter…”, noteert ze bij het plaatje. En haar fans? Die reageren lovend!

“Femme fatale!”

In geen tijd stromen de positieve reacties namelijk binnen. “Knappe vrouw in het rood”, klinkt het. “Femme fatale”, gaat het verder. “Knappe madam”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!