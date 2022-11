Heidi Klum kroop wel érg schaarsgekleed in haar halloweenoutfit en verbaast fans: “Waarom?!” (foto)

Voor het zoveelste jaar op rij wist Heidi Klum weer meer dan te verbluffen met haar halloweenoutfit.

Ze had zich namelijk verkleed als worm. Dat zie je onderaan dit artikel. Maar Heidi toont nu dat ze ook meer dan schaarsgekleed in haar ‘wormenpak’ zat! “Zou je nog steeds van me houden als ik een worm was?”, zet ze bij het plaatje. Daarop zien we Heidi schitteren in een wel heel sexy outfit.

“Waarom?!”

Haar fans zijn er als de kippen bij om te reageren. “Beste halloweenoutfit ooit”, klinkt het. “Waarom dié outfit eronder?”, gaat het meermaals verder. “Omdat ze Heidi Klum is”, reageert iemand op die vraag. Wel, dat is mogelijk de beste verklaring die we zullen krijgen! Kijk maar: