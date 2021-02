De Keniaanse Elsa Majimbo maakt wereldwijd veel indruk met haar comedyketches op Instagram. De 19-jarige studente journalistiek heeft met haar verrassende kijk op rijkdom, geld en het leven al een groot publiek aan zich weten te binden.

De jonge Keniaanse studente Elsa Majimbo groeide razendsnel op Instagram tijdens de lockdown. Tussen maart en december 2020 is ze van 7.000 naar 1.5 miljoen abonnees gegaan. In haar video’s speelt ze een grappige versie van zichzelf, met haar onmisbare Matrix-bril op en altijd een zak chips bij de hand. Majimbo is niet vies van een flinke dosis sarcasme en zwarte humor, iets wat blijkbaar goed aanslaat in deze tijden.

Majimbo’s satirische comedystijl raakt de juiste snaar bij een wereldwijd publiek, dat overduidelijk hunkert naar humor en een dosis optimisme in moeilijke tijden. Door de herkenbare situaties die ze schetst, is Majimbo een opvallende verschijning geworden met een positieve impact.

Haar video’s, gewoon gefilmd in haar slaapkamer, worden overal ter wereld bekeken. “Sinds de verschijning van het coronavirus zijn we allemaal gedwongen ons af te zonderen”, zegt ze op sentimentele toon in een van haar populairste video’s, alsof ze net is begonnen met het houden van een grote toespraak. “En ik mis niemand,” vervolgt ze, terwijl ze plots in lachen uitbarst. “Waarom zou ik je missen? Ik heb geen reden om je te missen.”

Rihanna is fan

De internetcomédienne heeft zelfs een contract getekend bij make-upmerk ‘Fenty Beauty’ van superster Rihanna. Zelf staat ze ook van haar prestaties te kijken. “Mijn 19-jarige ik kreeg de kans om met Fenty te werken. Ik ben zo trots! Ik bedank de hele Rihanna en Fenty familie. Ze zijn zo geweldig geweest voor dit geweldige merk!” schreef Elsa op sociale media.

Het bericht Zelfs Rihanna is fan van deze chips etende Instagram-ster: maak kennis met Elsa Majimbo (video’s) verscheen eerst op Metro.