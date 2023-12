Zangeres Natalia geniet van de golven: “Wat een mooi badpak!” (video)

Op Instagram weet Natalia haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 369.000 volgers doet de zangeres het ginds bijzonder goed. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste. Zo zien we Natalia in een opvallend badpak genieten van de golven. “Niet kunnen komen naar de Lotto Arena’s of willen jullie er gewoon nog eens bij zijn als we een feestje bouwen? Wij doen dus lustig verder”, kondigt ze een reeks optredens aan. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk van wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Wat een mooi badpak!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een mooi badpak”, klinkt het. “Wat een vrouw”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!