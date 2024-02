Zangeres Mel B trotseert ijskoud bad: “Je ziet er fantastisch uit in die bikini!” (video)

Mel B weet haar meer dan 1.5 miljoen volgers op Instagram weer aardig te verbazen.

Voor één keer werd ‘Scary Spice’ haast letterlijk omgedoopt tot ‘Ice Spice’. Geregeld deelt de beroemde zangeres nieuwe beelden op haar Instagram-pagina en dat was dus ook recent niet anders. Zo pakt Mel B uit met een wel erg opvallende video. We zien hoe ze in bikini een ijskoud bad trotseert.

“Officieel Ice Spice ❄️! Ik kan je niet vertellen hoe goed dit me doet voelen. Voor mijn lichaam zorgen is het beste wat ik kan doen voor mijn ziel 🙌. Zoek niet naar motivatie, maar naar consistentie. Blijf doorgaan. Altijd 💕”, plaatst Mel B zelf bij de beelden. En haar vele fans? Die zijn duidelijk onder de indruk!

“Je ziet er fantastisch uit in die bikini!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Je ziet er fantastisch uit in die bikini”, klinkt het. “Dapper”, gaat het verder. “Deze vrouw is geweldig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan!