Robbie Williams mag er dan misschien stiekem op gehoopt hebben, maar hij zal toch een streep door zijn rekening moeten maken als het aankomt op seks tijdens Kerstmis. Dat bleek uit een podcast van de Britse zanger en diens vrouw Ayda.

Het koppel gooide een gloednieuwe podcast online getiteld “At Home With the Williamses” waarin ze het reilen en zeilen van hun huishouden delen. Robbie trok zijn stoute schoenen aan en vroeg vrouwlief of ze zin had in “Kerstmis-seks”. “Oh God, nee. Wil JIJ Kerstmis-seks?!”, zo liet ze verstaan.

”Strikje rond penis?”

Williams probeerde de meubelen nog te redden en antwoordde schijnbaar weinig aangedaan: “Nee, maakt me niet uit hoor.” Om kort nadien toch nog eens zijn kans te wagen: “Er is nog iets dat je in de kerstsok kan steken: jezelf. En dan kan je misschien uit de badkamer komen in jouw sokken en ben ik zo van ‘Wat ben je aan het doen?’. Ik kan altijd een strikje rond mijn penis binden en dat zou dan jou kerstgeschenkje zijn”, zo probeerde hij nog stoutmoedig.

Vrouw Ayda was niet onder de indruk: “Oh God, sorry, maar neen.” Pech voor Williams!

Foto: Instagram Robbie Williams