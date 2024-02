Wendy Van Wanten verbaast volgers in bikini: “Wat blijf je toch een sexy vrouw!” (foto)

Wendy Van Wanten heeft enkele vakantiefoto’s gedeeld, waaronder eentje waarop ze in bikini poseert. “Zo mooi!”, complimenteren haar volgers haar.

Wendy Van Wanten vertoefde tijdens de krokusvakantie samen met haar partner Frans in het zonnige Spanje. Het was er zo’n mooi weer dat de 64-jarige zangeres haar bikini zelfs uit de kast kon halen. Op Instagram deelde ze enkele foto’s van haar reis, onder meer eentje waarop ze in bikini geniet van een heerlijk zonnetje.

Complimenten

In de reacties klinken alleen maar lovende woorden voor de sympathieke brunette. “Super cool”, “Godin”, “Wat blijf je toch een sexy vrouw, Wendy!”, en “Zo mooi”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram