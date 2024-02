Emma Heesters lokt kritiek uit met valentijnsoutfit die haar boezem maar net bedekt: “Ga je nu niet een beetje te ver?” (foto)

Een foto van de Nederlandse zangeres Emma Heesters zorgt voor reacties op sociale media. De meerderheid overlaadt haar met complimenten, al hebben sommigen hun bedenkingen erbij.

Valentijn ligt inmiddels al enkele dagen achter ons, maar eigenlijk mag de liefde altijd in de kijker gezet worden. Emma Heesters – die we vooral kennen van ‘Rendez-vous’, ‘Zwaartekracht’ en recenter ook ‘Dat hadden wij moeten zijn’ (met Maksim) – deelde op Instagram een kiekje waarop ze in valentijnsoutfit poseert in haar slaapkamer die volledig ingekleurd is met het thema liefde. De 28-jarige zangeres draagt een zwarte outfit met voor haar boezem twee hartjes in dezelfde kleur. Op een andere foto zien we dat ze in dezelfde outfit ook op restaurant ging, vermoedelijk met haar vriend Wesley Hoedt.

Gemengde reacties

De reacties zijn overwegend positief, al fronsen enkele volgers toch de wenkbrauwen. “Mooi en gewaagd”, “Schoonheid”, “Droomvrouw”, en “Ongelooflijk sexy”, wordt er gereageerd. Maar ook: “Beetje overdreven…”, en “Ga je nu niet een beetje te ver met die decolleté? Ik vind het een beetje sletterig. En ik vond je zo netjes. Jammer hoor, heb je niet nodig”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram