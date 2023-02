‘Wednesday’-actrice Jenna Ortega poseert in straffe outfit: “Oogverblindend, zoals altijd!” (foto)

Met maar liefst 39.6 miljoen volgers op Instagram mag Jenna Ortega zich ginds gerust populair noemen.

Velen kennen de 20-jarige dame dan ook van haar acteerwerk in de al even populaire serie ‘Wednesday’. Op Instagram pakt Jenna Ortega af en toe uit met nieuwe beelden. Recent deelde ze onderstaande foto, waarop we de dame zien poseren in een opvallende outfit. Iets wat ook haar fans niet ontgaan was.

“Oogverblindend, zoals altijd!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Oogverblindend, zoals altijd”, klinkt het. “Absoluut prachtig”, gaat het verder. “De knapste”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.