VRT maakt de 14 nummers bekend die meedingen naar plekje op Eurosong-podium (video)

Veertien nummers, twee per artiest, maken kans om de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival te worden. Dat meldt de VRT. Een stukje van de nummers is vanaf vandaag te beluisteren via de sociale media van Eén en op VRT MAX.

Eerder raakte al bekend dat zeven kandidaten kans maken om ons land te vertegenwoordigen op de liedjeswedstrijd in Liverpool. Zij nemen het op 14 januari met elk twee nummers tegen elkaar op tijdens een liveshow in Paleis 12, waarna de kijkers samen met de vakjury een winnaar selecteren.

Ameerah

Ameerah, de artiestennaam van Astrid Roelants, brengt de nummers ’The Carnival’ en ’Armageddon’, over «de universele kracht van aanvaarding».

Chérine

Chérine zingt in het Frans: met ’ça m’ennuie pas’ neemt ze de luisteraar mee in haar kleurrijke wereld en in ’mon étoile’ ontdekt hij haar gevoelige kant.

Loredana

Loredana, bekend als zangeres bij 2Fabiola, schreef ’Dream in Colours’ met internationale songwriters, terwijl ’You Lift Me Up’ een op en top Belgisch product is.

The Starlings

The Starlings brengen met ’Oceanside’ en ’Rollercoaster’ dan weer «de meest persoonlijke songs die ze ooit geschreven hebben». ’Oceanside’ werd geschreven door het team dat het Eurosong-nummer van Tom Dice ’Me and My Guitar’ schreef.

Hunter Falls

Hunter Falls heeft dat weer twee oorwurmen klaar: ’Ooh La La’ en ’Home’. Hij brengt melodieuze pop die gekruid wordt door zijn Koerdische roots en de tijd die hij als kind in Zweden en Londen doorbracht.

Gustaph

Gustaph wil als queerartiest af van hokjesdenken. Met ’Because Of You’ en ’The Nail’ bouwt hij als geen ander een feestje, want er is geen betere manier om jezelf te zijn, klinkt het.

Gala Dragot

Gala Dragot, tot slot, komt op voor haar waarden in de twee meeslepende songs ’emotion ollie’ en ’t’inquiète’. Zij is met haar 17 jaar de jongste deelnemer.

