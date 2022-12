Vriendin van Viktor Verhulst pakt uit met opvallende outfit: “Sexy!” (foto’s)

Op de Instagram-pagina van Sarah Puttemans passeert de ene straffe outfit na de andere de revue.

De dame, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, weet haar meer dan 161.000 volgers steevast te verbazen. Dat is ook nu weer niet anders. Zo zien we Sarah poseren in een wel erg sensuele outfit. En dat is ook haar trouwe fans niet ontgaan. In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen.

“Sexy!”

Het duurt niet lang of haar volgers laten van zich horen. “Sexy”, klinkt het. “Zo knap”, gaat het verder. “Mooie outfit”, besluit een laatste nog. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.