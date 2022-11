Vriendin van Viktor Verhulst over kinderwens: “Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is” (video)

Op YouTube beantwoordt Sarah Puttemans, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, enkele kijkersvragen.

Sarah Puttemans maakt al geruime tijd leuke video’s op YouTube. In ‘vlog 38’ besluit Sarah om antwoorden te geven op vragen van kijkers. “Wil je kinderen?”, klinkt één van die vragen. “Deze vraag heb ik heel veel gelezen”, vult Sarah meteen aan.

“Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is”

“Ik ben zelf echt een familiemens. Dus ik zou zeker en vast ooit zelf kinderen willen. Ik hou van baby’s… Altijd als we ergens wandelen en ik zie een baby of een klein kindje, dan vind ik dat super cute, dan wil ik dat helemaal opeten. Dus ik ben eigenlijk wel heel zot van kinderen en baby’s. Dus ja, ik denk dat dat wel een duidelijk antwoord is op deze vraag”, rondt ze het onderwerp af. Dat en nog veel meer, ontdek je in Sarahs nieuwste video!

Foto: Instagram Sarah Puttemans