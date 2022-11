Schaarsgeklede Hailey Bieber loopt er ‘fleurig’ bij: “Meer dan mooi!” (foto’s)

Dezer dagen is er op Instagram geen gebrek aan halloweenoutfits.

En da’s ook bij de beroemdheden niet anders. Zo pakt Hailey Bieber, die getrouwd is met zanger Justin Bieber, op Instagram nog even uit met haar kledijkeuze. En daar is, zoals dat tegenwoordig wel vaker gaat voor Halloween, niets akeligs aan. In tegendeel! “Happy Halloweekend”, aldus Hailey. Haar fans? Die reageren laaiend enthousiast op onderstaande beelden.

“Meer dan mooi!”

We zien de dame stralen in een meer dan ‘fleurige’ outfit. Haar inspiratie haalde ze naar eigen zeggen bij de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent. “Meer dan mooi”, reageert een fan op de foto’s. “Schitterend”, gaat het verder. “Godin der bloemen”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.