De West-Vlaamse influencer Elodie Gabias krijgt heel wat bekijks door haar overdosis zelfspot. Je op sociale media mooier voordoen dan je bent, is absoluut niets voor haar. Integendeel. “Het leven is te mooi en te kort om je druk te maken over een vetrolletje”, klinkt het.

Humor staat centraal in het leven van Elodie Gabias. De 22-jarige studente deelt geen elegante kiekjes waarop haar huid en haar tot in het extreme verzorgd zijn. Nee, Elodie toont net de échte kant van het leven. In haar geval komt dat neer op frieten in haar neus steken, roze Crocs dragen en haar ‘imperfecte’ borsten bedekken met mondmaskers. “Wij hebben als gezin altijd beseft hoe gelukkig we zijn, waardoor we ons doorgaans heel goed voelen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat mijn papa zegt hoe mooi ik wel ben. De positieve vibes zitten er gewoon ingebakken bij ons. En humor, dat ook. Een dag waarop ik niet geweend heb van het lachen door iets wat mijn mama zegt of doet, is een verloren dag. En die zelfrelativering is voor mij gewoon een mindset”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Geen schmink

Gewaagd én geslaagd, want daarmee telt ze intussen al 82.000 volgers op Instagram. Daar kunnen heel wat perfecte Instagrammodellen alleen maar van dromen. “Zodra ze een massa volgers hebben, verkopen veel van die influencers hun ziel aan alle mogelijke merken, puur voor het geld. In hun posts stellen ze alles ook rooskleurig voor, terwijl niemands leven perfect is. Zo’n altijd perfect opgemaakt Instagram-poppemieke durft toch gewoon de deur niet meer uit zonder schmink? Als je zo iemand tegen het lijf loopt en die ziet er compleet anders uit, is dat toch een afknapper”, klinkt het.

Vooral vrouwelijke fans

Met haar posts wil Elodie mensen aan het lachen brengen, maar tegelijkertijd body positivity promoten. “Ik ben zo’n beetje in het vakje van de ‘body positivity’ geduwd: ‘Hoe je er ook uitziet, wees er blij mee en trots op.’ Zo’n 85 procent van mijn volgers zijn dan ook vrouwen. De meeste mannen zijn sowieso niet klaar voor wat ik allemaal doe. Ik sta achter die ‘body positivity’. Het leven is te mooi en te kort om je druk te maken over een vetrolletje. Maar in de eerste plaats wil ik mensen laten lachen”, legt ze uit.

Negatieve reacties

Haar fans houden van haar stijl, maar jammer genoeg krijgt ze soms ook minder fijne reacties. “Op Instagram valt dat heel goed mee, maar op Twitter krijg ik geregeld bagger over me heen. Vroeger reageerde ik daarop, maar zo geef je die mensen wat ze willen: aandacht. Voortaan verwijder ik zulke berichten. In heel mijn Instagramcarrière heb ik voorlopig nog maar één dickpic gekregen. (lacht) De andere reacties in die richting, vooral van oudere blanke mannen merk ik, kan ik nog altijd op één hand tellen”, luidt het.

Geen geheimen voor toekomstig lief

Het ‘What you see is what you get’-principe is voor haar ook handig meegenomen naar relaties toe. “Momenteel heb ik geen vaste relatie. Ik snap wel dat ik jongens misschien afschrik met wat ik doe, maar dat heeft ook een positieve kant. Doorgaans zal een meisje op een eerste date extra hard haar best doen om er goed uit te zien. Met als resultaat dat die jongen zich dan later een hoedje schrikt als hij haar voor het eerst zonder make-up ziet. Daar hoef ik me alvast geen zorgen over te maken. Ik zal me nooit beter moeten voordoen dan ik ben. Integendeel: mijn toekomstig lief heeft me via Instagram zeker al op mijn slechtst gezien. (lacht) Daar zijn we toch al mooi vanaf”, besluit ze.

