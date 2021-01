Dat 2020 een rampjaar was voor onder meer de Vlaamse charmezangers, dat zal Steve Tielens ongetwijfeld beamen. “Ik mis het enorm om op een podium te staan”, zo vertelt hij in Story. ”Ik mis de lach op het gezicht van de mensen, hun enthousiasme, de vriendschap van de fans en contact onderling…”

“Ook voor mijn inkomen is het een ramp”, aldus Tielens. “Van het ene op het andere moment komt er geen geld meer binnen. Ja, we moeten nu zuinig leven.” Op persoonlijk vlak was er dan ook nog het verlies van zijn rots in de branding Monique. “Monique zit voor eeuwig in mijn hart. Zij stond mee aan de basis van mijn carrière, ze was mijn steun en toeverlaat. Ik had voor haar eerder al het odelied ‘Bedankt voor al die mooie jaren’ geschreven, maar ik ga haar later nog op een speciale manier eren.”

”Naakt”

Toch blikte Tielens in Story ook graag terug op betere tijden. Toen hij bijvoorbeeld naakt een hotel binnenstapte tijdens een fanreis. “Dat is het gênantste dat ik ooit heb gedaan. Op fanreis zijn we eens in de sambuca gevlogen, een Italiaanse anijslikeur met een alcoholpercentage van 40 procent, en vervolgens ben ik naakt het zwembad en de jacuzzi in gesprongen. De organisator heeft zelfs mijn vrouw gebeld omdat ik naakt het hotel binnenstapte. Tja, we zijn ook maar mensen, hé”, grapte hij tijdens het interview.

Foto: BELGA