Meer privacy in je tuin. Wie wil dat nu niet? Soms kan het wat lastiger zijn dan verwacht. Het simpelweg plaatsen van hekken is soms niet mogelijk en daardoor moet je net even iets creatievers bedenken. Met de volgende tips kun je alvast aan de slag.

1. Bamboe

Bamboe is niet alleen sterk, maar de plant is ook ideaal om je tuin of balkon af te schermen. Plaats een grote plantenbak met bamboeplanten langs je balkonrand en dat intieme hoekje is zo gefikst. Het tropische effect krijg je er gratis bij!

2. Verticaal tuinieren

Heb jij geen tuin maar een balkon? Ga dan verticaal tuinieren! Hang een plantenrek aan de muur met kleine en grote potjes, die vul je met: bloemen, planten en kruiden. Zo voel je je omringd door groen zonder je balkon vol te zetten én je geniet van extra beschutting.

3. Kunsthaag

Een natuurlijke haag als afscherming is een optie, maar voor zij die geen geduld hebben (of groene vingers) is er ook de kunsthaag. En het bespaart je een hoop snoeiwerk!

4. Grote planten

Om meteen privacy te krijgen, werk je het best met grote planten. De standaardhoogtes zitten tussen de 80 en 100 centimeter. Maar wil je meteen afgeschermd zitten, ga dan voor planten van 150 of 180 centimeter.

5. Overkapping

Nog meer privacy in je tuin? Je kan ook een overkapping in je tuin laten bouwen. Dit is eerder een permanente oplossing. Met een overkapping geniet je een heel jaar lang van je tuin. Zelfs bij kouder weer zit je lekker warm.

