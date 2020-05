Door de uitbraak van de coronacrisis komt er geen “normaal” seizoen van ‘Reizen Waes’ dit jaar. Anuna De Wever wond zich vorige week op dat Tom Waes zich druk maakte omdat hij geen vliegreizen meer zou mogen maken. De tv-maker reageert nu zelf in het weekblad.

“Ze heeft mij totaal verkeerd begrepen. Ik heb dat nóóit gezegd. Het is zelfs louterend om nu eens niet te reizen. Ik zit er geenszins mee in. En misschien stemt het wel tot nadenken over de toekomst van m’n tv-werk”, aldus Tom Waes.

Tom overweegt ‘Reizen Waes’ zoals we het nu kennen drastisch te wijzigen. “Ik ben er hard over aan het nadenken. ‘Zeilen Waes’, ’t is een idee. Of ‘Wandelen Waes’? Ik heb een verantwoordelijkheid, dat besef ik. Misschien is het tijd om nog meer een ecologisch voorbeeld te stellen.”

2.000 tips

Hij zal zich voor het nieuwe seizoen van ‘Reizen Waes’ alvast moeten houden aan de nieuwe regels. Hij besliste al om in Vlaanderen te blijven voor wat logischerwijze ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ zal noemen. De opnames daarvan starten deze zomer. “We hebben al bijna 2.000 tips gekregen van de Eén-kijkers, dus op het vlak van invalshoeken in eigen streek zitten we wel goed”, aldus Tom. “Maar wat gaan we mógen doen, qua opnames? Dat baart me zorgen. Met mondmaskers verlies je al veel animo natuurlijk.”

“De kracht van ‘Reizen Waes’ zit hem in de ontmoetingen, denk ik. Dat zal nu niet anders zijn. Ik hoop wel dat ik het zal kúnnen doen zoals ik het gewoon ben. Met een knuffel hier en daar, of met vijf man opeengepakt op een klein bootje. Goed, we zien wel.”

Het bericht Tom Waes bindt in voor Anuna De Wever: “Ze heeft me verkeerd begrepen” verscheen eerst op Metro.