Al meer dan 19.000 Belgen hebben zich ingeschreven voor de VeggieChallenge van de vzw Eva. Daarmee engageren ze zich om vanaf maandag 1 maart een maand lang vegetarisch of veganistisch te eten.

De omzet van vlees- en zuivelvervangers is in ons land vorig jaar met 14% gestegen ten opzichte van 2019, blijkt uit een rapport van de internationale vegetarische organisatie ProVeg. Slechts 56% van de Belgen geeft aan nog elke dag vlees of vis te eten volgens cijfers van Garden Gourmet, producent van plantaardige vleesvervangers. In januari 2020 was dat in een onderzoek van vzw Eva nog 70%.

Onvoldoende kennis van alternatieven

De grootste drempel om voor plantaardige alternatieven te kiezen, is een gebrek aan kennis van het aanbod. Met de VeggieChallenge die in maart start, hoopt de vzw Eva 35.000 mensen te inspireren om een maand (meer) veggie te eten. “Als dat lukt, besparen we 66.500 autoritten van Antwerpen naar Brussel aan CO2.”

Ambassadeurs van de VeggieChallenge zijn tv-presentatrice An Lemmens en chef-kok Wim Ballieu. “Ik ben de zoon van een slager en toch kook ik drie keer per week vegetarisch”, zegt Ballieu. “Ik denk aan mezelf en aan onze kinderen.”

Geëngageerde steden

Ook verschillende steden doen mee aan de actie: Oostende, Kortrijk, Brugge, Hasselt, Genk, Leuven, Mechelen, Gent, Sint-Gillis, Elsene en Bergen roepen hun inwoners op om de uitdaging aan te gaan.

