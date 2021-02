Veerle en Nick uit het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’ zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Veerle Van den Eynde en Nick Wijns deelden een foto met hun dochtertje Liv, die bijna 2 jaar is. In een tekstballon lezen we: “Ik word grote zus”. “Naast ons eerste nu ook een tweede wondertje op komst. Zo dankbaar, ongelooflijk gelukkig en blij!”, schrijft Veerle erbij.

Meteen een klik

Het stel werd in 2017 via het programma ‘Blind Getrouwd’ aan elkaar gekoppeld. Het bleek vrijwel meteen een schot in de roos.

