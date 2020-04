Valerie De Booser, de ex-vrouw van Koen Wauters, heeft een nieuwe relatie. Ze is samen met een vastgoedinvesteerder en -makelaar uit Antwerpen.

Drie maanden geleden maakten Valerie De Booser (40) en Koen Wauters (52) bekend dat ze, na een huwelijk van 16 jaar, besloten om een punt achter hun relatie te zetten. Intussen heeft Valerie de liefde opnieuw gevonden. Ze is samen met Dirk De Witte, een 36-jarige vastgoedinvesteerder en -makelaar uit Antwerpen. “Ja, wij hebben een relatie. Het is nog pril, maar het klopt”, vertelde Valerie aan Het Laatste Nieuws.

“Nog niet samen tijdens huwelijk met Koen”

Ze benadrukken dat er van een relatie nog geen sprake was toen Valerie nog getrouwd was met Koen. “Valerie is al zo’n vier maanden een gescheiden vrouw. We zijn dus zeker geen relatie begonnen toen ze nog samen was met Koen. Onze relatie is echt nog pril”, verduidelijkt Dirk.

Twee kinderen

Koen en Valerie vormden 17 jaar geleden een koppel. Ze stapten in 2004 in het huwelijksbootje. Ze hebben. Ze hebben samen twee kinderen, Zita (15) en Nono (13).

