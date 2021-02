De vader van rapper Nicki Minaj is omgekomen bij een auto-ongeluk met vluchtmisdrijf. Dat melden Amerikaanse media en wordt bevestigd door de politie van New York.

De 64-jarige Robert Maraj liep vorige vrijdag naar verluidt op straat in Mineola op Long Island in New York toen hij werd opgeschept door een auto. De bestuurder reed door en liet de gewonde man voor dood achter.

Maraj werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij zaterdag overleed aan zijn verwondingen. De dader is vooralsnog spoorloos. De politie stelde een onderzoek in en is op zoek naar getuigen van het ongeluk. Nicki Minaj heeft nog geen openbare verklaring afgelegd over de dood van haar vader.

De 38-jarige rapper werd geboren als Onika Tanya Maraj in Trinidad en groeide op in de wijk Queens in New York City. Na een zeer succesvolle carrière, waarin ze een aantal wereldhits scoorde, kondigde Minaj eind 2019 aan dat ze haar zangcarrière voor bekeken hield.

