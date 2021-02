Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag enkele internationale beroemdheden bekritiseerd wegens “sensatiebeluste” inmenging in het landbouwhervormingsdossier van het land. Aanleiding waren viraal gegane tweets van onder meer popster Rihanna en klimaatactiviste Greta Thunberg, die de situatie in het Aziatische land aanklaagden.

“Waarom praten we hier niet over?! #FarmersProtest”, schreef de Amerikaanse popster Rihanna, die meer dan 100 miljoen volgers heeft op Twitter, bij haar tweet met een CNN-verslag over internetonderbrekingen in Delhi tijdens de boerenprotesten van vorige week. Het bericht werd op twee dagen tijd meer dan 330.000 keer geretweet en door 140.000 mensen becommentarieerd.

De Zweedse Greta Thunberg, één van ’s werelds bekendste milieuactivisten, retweette hetzelfde fragment en tweette: “Wij zijn solidair met het #Boerenprotest in India.”

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021

Ook het nichtje van de Amerikaanse vice-presidente Kamala Harris, die Indiase roots heeft, liet zich niet onbetuigd. “We zouden ALLEMAAL verontwaardigd moeten zijn over de internetafsluitingen in India en het paramilitaire geweld tegen protesterende boeren”, tweette Meena Harris.

It’s no coincidence that the world’s oldest democracy was attacked not even a month ago, and as we speak, the most populous democracy is under assault. This is related. We ALL should be outraged by India’s internet shutdowns and paramilitary violence against farmer protesters. https://t.co/yIvCWYQDD1 pic.twitter.com/DxWWhkemxW — Meena Harris (@meenaharris) February 2, 2021

Jim Costa, een Democratisch lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Congres, tweette dat de situatie in India “verontrustend” was en benadrukte dat “het recht om vreedzaam te demonstreren altijd moet worden geëerbiedigd”.

Regeringshervormingen

Sedert 26 november hebben tienduizenden boeren, de meesten uit het noorden van Punjab, gedemonstreerd in kampen die langs de grote wegen in de buitenwijken van New Delhi zijn opgezet. Zij protesteren tegen de regeringshervormingen die de landbouwmarkt liberaliseren en eisen dat de hervormingen worden ingetrokken.

Deze reeks tweets heeft een storm ontketend op sociale netwerken in India. Het protest van duizenden boeren tegen de landbouwhervormingen is één van de zwaarste beproevingen waar president Narendra Modi mee geconfronteerd wordt sinds het begin van zijn presidentschap in 2014.

De Hindoe-nationalistische regering heeft zich boos gemaakt over deze internationale uitlatingen en noemde de protesten van de boeren “binnenlandse aangelegenheden”.

Geblokkeerde Twitteraccounts

In een verklaring die woensdag werd uitgegeven samen met de hashtags #IndiaTogether (Verenigd India) #IndiaAgainstPropaganda (Onfatsoenlijke Propaganda), verzocht het ministerie van Buitenlandse Zaken “alvorens zich te haasten om deze kwesties te becommentariëren (…) om volledig te begrijpen wat er op het spel staat”.

“De verleiding van hashtags en sensatiebeluste commentaren op sociale netwerken is eerlijk noch verantwoord, vooral wanneer beroemdheden en anderen er gebruik van maken”, aldus het ministerie.

Twitteraccounts van boeren en een nieuwsmagazine werden maandagmiddag gedurende enkele uren geblokkeerd, alvorens weer te worden geopend.

India staat op de 142e plaats van 180 landen in de Reporters Without Borders persvrijheidsindex voor 2020.

