Topmodel Alessandra Ambrosio poseert poedelnaakt: “Eindeloze schoonheid!” (foto)

Alessandra Ambrosio krijgt heel wat complimenten op een foto die ze deelde. “Puur en natuurlijk. Wauw!”, klinkt het in de reacties.

Alessandra Ambrosio is één van de bekendste modellen ter wereld. De 43-jarige Braziliaanse schone postte naar aanleiding van ‘Dag van de Aarde’ (22 april) een artistieke naaktfoto. “Dankbaar voor elke boom, elke oceaan, elk levend wezen. Elke dag is het ‘Dag van de Aarde’ als we onze thuis koesteren en beschermen!”, schrijft ze erbij.

Lovende reacties

Haar 12 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtige foto van een prachtige vrouw”, “Adembenemend mooi”, “Puur en natuurlijk. Wauw!”, “Eindeloze schoonheid”, “Eén van de mooiste vrouwen ter wereld en één van de meest sensuele foto’s van deze tijd”, en “Godin!”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Shutterstock