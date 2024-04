Celine Van Ouytsel openhartig over haar eerste keer: “Ik dacht: is dít nu wat seks is?”

Celine Van Ouytsel praat in een interview openhartig over haar (seks)leven. “Seks is belangrijk voor me, maar wel alleen in een relatie, en eerder als iets dat erbij hoort”, klinkt het.

Celine Van Ouytsel doet haar verhaal in de HUMO-rubriek ‘De 7 Hoofdzonden’. Daarin vertelt ze dat ze pas op haar 25ste écht een relatie had. “Ik heb liefjes gehad, maar ik was eigenlijk amper met jongens bezig. Zei ik al dat ik tot mijn 15de met barbies heb gespeeld? (lacht) Ik ging niet naar fuiven, flirten vond ik verschrikkelijk. Ik heb weleens gedacht: hoe moet ik ooit een jongen ontmoeten? Ze stuurden me wel berichten op Instagram, maar ik antwoordde daar niet op: geen interesse”, klinkt het.

Bloemzaadje

Momenteel heeft de 27-jarige ex-Miss België een vriend, maar ze legt uit dat ze voordien nooit echt hield van het vluchtige daten. “Ik denk dat ik afknap op de snelheid van daten. Bij mij moet zoiets rustig groeien, als een bloemzaadje dat je precies de juiste hoeveelheid licht moet geven als je wilt dat het ontluikt. Jongens liepen vaak veel sneller van stapel dan ik: zij werden verliefd en ik blokkeerde. Dan antwoordde ik vaak gewoon niet meer op hun berichten. Zo is het eigenlijk altijd bij mij. Als er druk op me wordt gelegd, werkt dat averechts: iemand die me pusht, moet uitkijken voor een Celine-vormig gat in de deur”, knipoogt ze.

Klungelige gymnastiek

Als het over haar eerste seksuele ervaring gaat, verduidelijkt ze dat dat niet het meest memorabele moment was voor haar. “Mijn eerste keer tout court was niet erg geslaagd: klungelig is een eufemisme voor de gymnastiek die zich daar heeft voltrokken. Ik dacht: is dít nu wat seks is? Gelukkig bleek dat niet het geval te zijn. (…) Ik heb nooit onenightstands gehad. Seks is belangrijk voor me, maar wel alleen in een relatie, en eerder als iets dat erbij hoort. Ik ben daarin wat gereserveerd. Het klinkt heel fout, maar ik wil niet dat iemand kan zeggen dat hij mij ‘heeft gehad’”, besluit ze.

Foto: Instagram