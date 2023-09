‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck geniet in badpak: “Knappe foto’s!”

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook leuke foto’s!

Dat vindt ook ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Daar deelde ze recent namelijk onderstaand fotoalbum met haar meer dan 64.100 volgers. “2023 travel destinations 🌞✈️✌Kos / Berlin / Kinshasa / Eifel / Rome/ Savona… What’s next? 🤭”, voegt ze zelf toe. Zo zien we Lynn Van den Broeck meermaals genieten van de zon én van leuke momenten. Lynns fans? Die weten de leuke foto’s wel te waarderen. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die ze in geen tijd krijgt.

“Knappe foto’s!”

Aan lovende reacties ook nu weer dus geen gebrek. “Knappe foto’s”, klinkt het. “Prachtige dame”, gaat het verder. “Naturelle schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan weer, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien!