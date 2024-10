‘Thuis’-actrice Kim Van Oncen pakt uit met opvallende outfits: “Allemaal mooie foto’s!”

Op Instagram weet Kim Van Oncen haar fans te verbazen.

Op het populaire sociale netwerk heeft de dame, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Thuis’ en ‘Dertigers’, maar liefst 152.000 volgers. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Onlangs was dat niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Kim Van Oncen meermaals in opvallende outfits de revue passeren. “Life lately – work edition 🎬”, voegt ze toe aan de prentjes. Verder geeft ze nog per prentje een woordje uitleg. Haar fans zijn ook bereid om iets te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Allemaal mooie foto’s!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Allemaal mooie foto’s”, klinkt het. “Wat een vrouw”, gaat het verder. “Knapperd”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Kim Van Oncen gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om de overige beelden te zien.