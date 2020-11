Een heel openhartige Belinda Voorspoels in de laatste nummer van het weekblad Story. De 28-jarige actrice – die in ‘Thuis’ de rol speelt van Lexi – vertelde ronduit over haar liefdesleven en visie op relaties. “Ik denk niet dat we gemaakt zijn om monogaam te zijn”, zo vertelt ze.

”Het is volkomen normaal dat je iemand anders aantrekkelijk kunt vinden. Ik wil niet beweren dat ik morgen in een open relatie zal stappen, maar ik zou er wel voor kunnen openstaan met de juiste partner in een goede relatie.”

Trio

”Sommige mensen zeggen dat ze alleen maar met hun partner seks kunnen hebben. Andere mensen hebben genoeg aan een platonische relatie, maar ik ben best fysiek. En dat kan zowel uit liefde als uit lust of beide. (…) Tot nu toe had ik altijd genoeg aan één partner, maar als je tien jaar of langer samen bent, lijkt het me normaal dat je andere dingen wilt proberen. Een trio, waarom niet? Er zijn zoveel mooie mensen op de wereld…”, zo gaf ze in het weekblad aan.

Foto: Instagram Belinda Voorspoels