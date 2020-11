Vanavond is het zover: tijdens de finale van ‘The Masked Singer’ zullen we eindelijk weten wie er achter de maskers zit. In een Instagram-filmpje geven ‘Duiker’, ‘Koningin’ en ‘Wolf’ enkele laatste antwoorden prijs.

Er wordt nog veel gediscussieerd over de Bekende Vlamingen achter de kostuums. VTM zaaide de afgelopen dagen nog wat extra verwarring door verschillende BV’s op te voeren die beweerden dat ze ‘Duiker‘, ‘Wolf‘ of ‘Koningin’ waren. Aan HLN Live gaf Duiker tevens vandaag nog toe dat hij al een relatie met een BV had.

Vooral over ‘Wolf’ zijn de meningen nog verdeeld: is het James Cooke of toch iemand anders? Op Instagram geven de gemaskerde zangers antwoord op nog een aantal laatste vragen. Maar of we er iets wijzer van worden…

View this post on Instagram A post shared by VTM (@vtm.be) on Nov 6, 2020 at 3:56am PST

Het bericht ‘The Masked Singers’ verraden laatste geheimen voor de finale (video) verscheen eerst op Metro.