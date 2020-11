Sandra Kim is back. Een dag na haar troonsbestijging in ‘The Masked Singer’ staan de kranten vol interviews met de zangeres die met haar bombastische uithalen iedereen kippenvel bezorgde. In Het Laatste Nieuws praat ze openhartig over de erfenis van ‘J’aime La Vie’ en de toekomst.

Vrijdagavond vielen de maskers van ‘The Masked Singers’ eindelijk af. De ontmaskering van ‘Wolf’, de eerste afvaller, heeft vast tot veel uitgetrokken haren en opgegeten schoenen geleid. De échte apotheose was echter de onthulling van ‘Koningin’, die zich letterlijk tot koningin van het programma mocht kronen. En wat wekenlang vermoed werd door de beste speurders van België, Karen Damen op kop, werd werkelijkheid: achter het glinsterende masker bleken de bezwete blonde haren van Sandra Kim schuil te gaan.

“Er ging maar één naam rond als het over de identiteit van Koningin ging: de mijne. Ik kreeg honderden berichtjes van fans die mijn stem herkenden. Zelfs van kinderen die mij helemaal niet kenden”, geeft ’s lands enige Songfestival-winnares toe.

Niet graag in de spotlights

“Oh nee, wéér een liedjeswedstrijd”, dacht Sandra Kim naar eigen zeggen toen ze het voorstel kreeg om mee te doen aan ‘The Masked Singer’. In de spotlights heeft ze nooit graag gestaan, niet toen ze als dertienjarige op een internationaal podium stond, en nu niet. “Ik wil zíngen. Ik wil de mensen die komen kijken en luisteren een fijne tijd geven, dat ze zich kunnen amuseren”, zegt de 48-jarige zangeres in Het Laatste Nieuws.

Sandra Kim, echte naam Caldarone, voelt zich dan ook “he-le-maal geen” échte koningin. “Af en toe wil ik, op het podium, weleens the queen of the night zijn. In het echte leven niet. Dan ben ik gewoon Sandra, die getrouwd is en in een gewoon huis in Limburg woont.”

Nul inbreng

De schaduw van ‘J’aime La Vie’ hangt Sandra na bijna 25 jaar nog steeds boven het hoofd, en daar heeft ze het moeilijk mee gehad. “Ik heb het geprobeerd, jarenlang, om mij van dat Eurosong-imago los te wrikken. Maar het is nooit gelukt. Ik ben drie keer van manager veranderd. Elke keer trokken ze mij terug naar dezelfde soort muziek, licht en toegankelijk voor iedereen. ‘Jij hebt een publiek van 7 tot 77 jaar’, zeiden ze mij altijd. En na een tijdje zeiden de platenmaatschappijen: ‘Sandra Kim is een has been‘ en kreeg ik geen kans meer om nieuwe muziek te maken.”

Spijt heeft ze niet van haar songfestivalavontuur, want haar carrière was meteen gelanceerd. Ze veranderde echter van de ene dag op de andere in een klein ster, en als jong meisje had ze het daar “psychologisch moeilijk” mee. “Alle meisjes van mijn leeftijd droomden er toen van om Sandra Kim te zijn. Ik droomde ervan om een gewoon meisje in een gewone school met gewone vriendinnen te zijn”, klinkt het.

“Waar ik wél spijt van heb, is de manier waarop het allemaal verlopen is. Zeker als ik zie hoe er nu met jonge artiesten wordt omgegaan. Ze schrijven zelf hun teksten en hun muziek. Ze beslissen over hoe hun clip eruitziet en hoe ze zich kleden. Ik niet. Ik had níks van inbreng. Nul. Alles werd mij op een zilveren schaaltje aangereikt, maar ik moest alles wel slikken. Zonder morren. Soms denk ik: ‘Had ik Eurosong maar een paar jaar later gewonnen.’ Maar je kan de tijd niet terugdraaien.”

Nieuwe start

Betekent ‘The Masked Singer’ een nieuwe start voor Sandra? Ze vond het in ieder geval geweldig dat ze eens andere liedjes kon zingen. “Dat ik eindelijk nog eens een kans kreeg om mijn stem te laten horen. Want dat is mijn grote gave: mijn stem. Ik wéét dat en de mensen die naar mijn optredens zijn blijven komen ook, maar het grote publiek was dat misschien wel vergeten.”

“Het zou kunnen dat ‘The Masked Singer’ plots deuren opent waarvan ik dacht dat ze voor altijd dicht zouden blijven. Ik ben best wel benieuwd naar wat er op mij af zal komen. Ik ben bereid om er álles uit te halen wat erin zit. On verra bien. We zien wel. Ik vind het wel hoopgevend dat er nu zoveel over mij gesproken werd – op straat, in de supermarkt, op restaurant, toen ze nog open waren. De mensen kwamen mij vragen of ik Koningin was. Dat wil toch zeggen dat ze mij en mijn stem niet vergeten zijn.”

