Eén dag nadat Carole Baskin de zoo van haar aartsrivaal Joe Exotic in handen kreeg, heeft ze minder goed nieuws ontvangen. Een sheriff uit Florida stelt namelijk dat het testament van haar mysterieus verdwenen ex-man vervalst werd. Er doen al langer geruchten de ronde dat zij achter zijn verdwijning zit.

Don Lewis is al sinds 1997 vermist en vijf jaar later werd hij officieel doodverklaard door zijn lieftallige vrouw Carole Baskin. Hierdoor is zijn erfenis naar Carole gegaan. In de serie is te zien hoe Joe Exotic, en inmiddels velen met hem, er zeker van zijn dat Carole verantwoordelijk was voor de mysterieuze verdwijning, iets wat ze zelf altijd heeft tegengesproken.

“Twee experten hebben vastgesteld dat het 100% zeker een vervalsing is. Maar, dat wisten we eigenlijk al”, klinkt het bij sheriff Chad Chronister. In mei onthulde een vriend van wijlen Don Lewis al dat de handtekening op het testament exact dezelfde als op de huwelijkspapieren van het koppel.

Verjaring

Of de nieuwe onthulling veel zal veranderen aan de zaak valt te betwijfelen. Het testament werd immers al ingewilligd waardoor Carole de miljoenen van Don erfde. Bovendien zijn de feiten intussen verjaard.

“Ik deed wat ik kon om de politie te helpen”

Baskin blijft de beschuldigingen ontkennen en stuurde in april nog een persbericht de wereld in om de geruchten een halt toe te roepen. “Don was niet gemakkelijk om mee te leven”, stelde Carole. “Zoals de meeste koppels, hadden we onze momenten. Maar ik heb hem nooit bedreigd en ik heb al zeker niets te maken met z’n verdwijning. Toen hij verdween, deed ik alles wat ik kon om de politie te helpen.”

