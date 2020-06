Arda lijkt de breuk met Elke al lang verwerkt te hebben. Hij woont al samen met verleidster Amber en de twee hebben zelfs al trouw -en kinderplannen.

‘Temptation Island’ betekende voor Arda en Elke het einde van hun relatie. Arda kon niet aan de verleiding van verleidster Eline weerstaan, maar meer dan een avontuurtje in bed werd het niet. Na ‘Temptation’ focuste hij zich op een andere verleidster, Amber. Daar woont hij nu mee samen in Hasselt.

“Beter dan relatie met Elke”

Arda benadrukt dat hij zich veel beter voelt bij Amber dan in zijn vorige relatie. “Amber heeft me goed geholpen met alles te verwerken en op een rijtje te zetten. Dan pas merk je wat voor een topvrouw ze is en dan gaat het echt wel heel snel. Ik zie dat ik bepaalde dingen die ik hiervoor miste, kan terugvinden bij haar. Dat waren ook de dingen die me tegenhielden in mijn vorige relatie. Dus nu ben ik echt wel op een toppunt in mijn leven. Eerlijk gezegd mis ik momenteel niets aan Elke. Alles wat ik nu heb met Amber is meerdere levels hoger dan wat ik met Elke had”, klinkt het.

Andere prioriteiten

Amber is ook erg gelukkig met haar relatie, al beseft ze maar al te goed wat er gebeurd is op het verleidingseiland. “Ik ben wel blij hoe het na ‘Temptation’ gelopen is met ons. Wie had da gedacht, hé? Ik denk dat je andere prioriteiten had op ‘Temptation’, vertelt ze tegen hem.

Huisje, tuintje, boompje

Het koppel wil er volledig voor gaan. Ze hebben zelfs al mooie toekomstplannen. “We hebben nog allebei businessplannen. Daarna hopen we toch wel om te kunnen trouwen en een huisje te kopen. In de toekomst wil ik gewoon dat we samen kunnen werken en naar huis gaan. En kinderen komen er ook natuurlijk. Ik denk dat we toch voor drie kindjes zullen gaan”, besluit Arda.

Het bericht ‘Temptation’-Arda heeft grote plannen met verleidster Amber: “Ik mis niets aan Elke” (video) verscheen eerst op Metro.