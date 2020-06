We weten intussen dat Simone ervoor gekozen heeft om niet verder te gaan met Zach. Intussen kan ze het duidelijk (nog steeds) goed vinden met een bekende verleider…

Het is over & out tussen Simone en Zach uit ‘Temptation Island’. Dat kwam voornamelijk door het feit dat Zach zich meteen liet gaan op het verleidingseiland en met verleidster Romee in bed dook. Achteraf twijfelde Simone nog even, maar ze brak uiteindelijk definitief met Zach.

Dagje Amsterdam

De 31-jarige blondine trok tijdens het programma erg goed op met verleider Bas, de “witte strontvlieg” zoals Zach hem meer dan eens noemde. Nu blijkt dat Simone hem opnieuw opzocht en ze samen een dagje in Amsterdam vertoefden. Of er meer aan de hand is tussen de twee, weten we niet. Maar wat niet is, kan nog komen…

Het bericht ‘Temptation’-Simone gespot met verleider (foto’s) verscheen eerst op Metro.