Pommeline Tillière ontkent dat ze met OnlyFans bedragen verdient die oplopen tot 30.000 euro. Dat legt ze uit in een filmpje op Instagram.

Dinsdag beweerde OnlyFans-model Veerle Peeters in ‘Café Play’ dat bekendheden zoals Megan Desaever en Pommeline Tillière mogelijk zo’n 20.000 tot 30.000 euro opstrijken met hun OnlyFans-werk. Die bedragen zijn niet te vergelijken met onbekende starters, die «met 500 à 1.000 euro per maand al heel erg blij mogen zijn», klonk het.

Bijkomende kosten

Vandaag reageerde de 28-jarige tattoo-artieste op die vermoedens. «Was dat maar zo! Mensen, geloof niet alles wat er online komt. Eén: er gaat heel veel fee naar het OnlyFans-platform zelf. Twee: managementkosten. Drie: belastingen, want ik geef alles aan. Ik heb ook nog een hoofdberoep, want ik tatoeëer nog. Dus ik steek niet al mijn tijd en energie in mijn online platformen», vertelt ze in haar Stories.

Lingeriefoto’s

Ze voegt er wel aan toe dat dergelijke bedragen niet onrealistisch zijn in sommige situaties. «Als je van OnlyFans je hoofdberoep maakt en je gaat echt ver – zoals pornografische content – dan geloof ik wel dat je daar echt heel veel geld mee kunt verdienen. Maar dat is niets voor mij. Bij mij zijn het gewoon pikante lingeriefoto’s, maar daar blijft het bij», besluit ze.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/temptation-pommeline-reageert-op-hoge-onlyfans-verdiensten-was-dat-maar-zo