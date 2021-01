Pommeline Tillière heeft in een openhartige video meegedeeld dat ze haar bilimplantaten heeft laten verwijderen. Ze voelde zich er niet meer goed bij en heeft tevens spijt van het feit dat ze er destijds reclame voor gemaakt heeft.

De 26-jarige tattoo-artieste liet twee jaar geleden bilimplantaten steken om haar achterwerk er voller uit te laten zien. Ze was echter nooit echt gelukkig met die ingreep omdat ze vaak pijn had, het oncomfortabel aanvoelde en de implantaten regelmatig omdraaiden.

Schaamte voor billen

Twee maanden geleden heeft ze beslist om de bilimplantaten te laten weghalen. “Ik vond het er niet meer mooi uitzien en de implantaten draaiden voortdurend waardoor de vlakke kant naar achter zat. Dat was geen zicht. Ik moest ze dan telkens zelf omdraaien. Het was heel oncomfortabel bij het zitten, deed pijn en ik voelde mij niet goed bij het sporten. Ik droeg alleen nog maar leggings met grote T-shirts over zodat niemand mijn billen nog zag. Ik wilde ze altijd maar wegsteken en ik kon geen strakke kleding meer aandoen zonder dat ik dacht: ‘mensen kijken naar mij, mensen roddelen over mij’”, vertelt ze in een video op Instagram.

Excuses

Pommeline wil hiermee een duidelijk signaal geven aan mensen die dromen van bilimplantaten. “Laat je niet vangen door gratis operaties. Het is niet omdat het gratis is en je advies krijgt dat dat advies op jouw maat en lichaam is afgestemd. Ik had ook mooie billen gezien en wou per se die billen, maar dat gaat niet, want ik heb een ander lichaam. Je kan niet hetzelfde resultaat behalen als bij iemand anders. Het was fout van mij om plastische chirurgie zo fel te promoten in het verleden, maar iedereen maakt nu eenmaal fouten in het leven”, besluit ze.

Positieve reacties

Heel wat (bekende) volgers tonen respect voor haar beslissing om ervoor uit te komen. “Echt top dat je daar zo eerlijk over durft zijn”, “Alleen maar respect! Dit is heel moedig, maar zo juist van je om dit te delen met iedereen” en “Heel belangrijk dit! En zot veel respect”, klinkt het onder meer in de reacties.

