Amanda deelde het gênante momentje met haar 1.6 miljoen volgers op Instagram.

“Ik zit er duidelijk mee in mijn hoofd”, plaatst ze bij onderstaand fragmentje. Daarop is te zien (en te horen) hoe het populaire ‘Britain’s Got Talent’-jurylid zich tot twee keer toe op pikante wijze verspreekt tijdens een radioshow.

Amanda maande de luisteraars aan om positief om te gaan met de nieuwe lockdown, die nu weer in het Verenigd Koninkrijk van kracht is. “Wat kan je voor jezelf de komende seks…euh… zes weken doen”, klinkt het een eerste keer.

“Nu zeg ik het weer!”

Nadien lijkt ze het voorval volledig vergeten te zijn. Al duurde dat niet lang. “Eerder in deze aflevering hebben we gepraat over wat je de komende seks… euh…zes… Godver, nu zeg ik het weer”, aldus Amanda.

“Je zit er echt mee in je hoofd”, laat de presentator van de radioshow nog weten. Tjah, waar het hart vol van is… Kijk maar:

Foto: still – Bron: Daily Star