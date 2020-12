Amber en Arda uit ‘Temptation Island’ zijn voor het eerst mama en papa geworden. Dat deelden ze op Instagram.

Vanmorgen om 6.16u werd het zoontje van Amber en Arda geboren. De naam houden ze voorlopig geheim, maar zowel de baby als de mama stellen het goed. “Welkom in de familie, zoon”, klinkt het.

Hevige weeën

De aanloop naar de bevalling werd op Instagram beschreven. Zo probeerde Amber het eerst zonder epidurale, maar uiteindelijk kon ze niet anders. “Bijna 3 uur verder. De pijn was niet te harden, dus heeft Amber epidurale gevraagd. Nu gaat het wat beter maar we wachten rustig af tot de baby eraan komt”, lezen we. Even later gaven ze opnieuw een update: “Ze zijn net mijn vliezen komen breken omdat de weeën te hevig zijn maar we geen vooruitgang boekten in cm”, klonk het. Enkele uren later werd hun kindje geboren en deelden ze een foto met hem.

Toch op natuurlijke wijze zwanger

De zwangerschap van Amber werd al uitvoerig belicht in de media. Niet alleen omdat Amber en Arda erg geliefd waren in ‘Temptation Island’, maar ook omdat Amber ervan uitging dat ze niet op natuurlijke wijze zwanger kon geraken. Dat gebeurde dan toch, al vrij vroeg in hun relatie.

