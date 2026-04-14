Tanja Dexters werd meermaals bedrogen, maar bleef toch bij haar man: “Ik heb gevochten voor onze relatie”

In een openhartig interview blikken Tanja Dexters en Michael Peeters terug op het onstuimige begin van hun relatie. “Toen hij dan toch voor mij koos, is hij uit gewoonte blijven vreemdgaan”, klinkt het.

Tanja Dexters stapte in 2023 in het huwelijksbootje met autohandelaar Michael Peeters (46). De kers op de taart van een nogal stormachtig begin van hun relatie, acht jaar geleden. Na een onenightstand belandden ze aanvankelijk in een knipperlichtrelatie, al wilde Tanja meer dan dat, zo vertellen ze in Dag Allemaal. “Ik had vrijwel meteen vlinders in mijn buik. De jaren nadien is er echter heel veel stress geweest. Iedereen wilde ons uit elkaar drijven”, aldus de 49-jarige ex-Miss België. “Na een maand zag ik het niet meer zitten. Het was voor mij een grote schok toen ik plots met mijn hoofd in de pers kwam, met een verzonnen ruzie met mijn ex. Daar had ik geen zin in”, vult Michael aan. “Iedereen stelde Michael voor aan andere vrouwen, iets waar hij maar al te graag op inging. We hebben een tijdje een knipperlichtrelatie gehad. Toen hij dan toch voor mij koos, is hij uit gewoonte blijven vreemdgaan. Dat heeft zo’n vier jaar geduurd, tot ik hem voor de keuze heb gesteld: ‘Ofwel ben je vrijgezel, ofwel kies je voor mij alleen’”, legt Tanja uit.

Deugniet

Bedrog of niet, Tanja bleef Michael voortdurend nieuwe kansen geven, terwijl haar vorige partner Miguel na één scheve schaats mocht opkrassen. “Eerst en vooral omdat ik nog nooit op iemand zo verliefd ben geweest als op Michael. Wij stonden bovendien pas aan het begin van onze relatie, terwijl Miguel en ik destijds al een heel parcours hadden afgelegd”, aldus Tanja. Blijft de vraag waarom Michael overspel bleef plegen. “Goh, ik was er op dat moment nog niet helemaal zeker van dat ik bij Tanja zou blijven, ook al kon ik niet zonder haar. Al die verhalen die in de media de ronde deden… Ik wist niet of dát het leven was dat ik wilde”, klinkt het. “Ach schat, jij bent de deugniet blijven uithangen omdat je wist dat ik toch zou terugkomen. Zoals die ene keer dat we hier twee uur serieus gebabbeld hadden, en toen zei je: ‘Prima, maar ik moet wel nog even met die andere vrouw op vakantie’”, verduidelijkt Tanja.

Psychiatrische instelling

Uiteindelijk koos Michael resoluut voor Tanja. Die duidelijkheid moest er komen, ook voor de kinderen van Tanja en Michael. “Mijn zoon Xavier heeft Tanja sneller aanvaard. Niet dat hij de breuk niet erg vond, ieder kind wil dat zijn ouders samenblijven. Tanja was ook heel goed voor hem. Maar voor Valentina was ik zo’n beetje de boze stiefvader die ervoor had gezorgd dat haar gezin uiteen was gevallen. Zij wilde dat haar mama en papa weer samenkwamen, en ik was degene die in de weg liep”, vertelt Michael. “Valentina wist bovendien dat haar papa het graag opnieuw met mij wilde proberen. Maar voor mij was het duidelijk: ik had voor Michael gekozen. Ik zie hem echt graag. (emotioneel) Ik heb gevochten voor onze relatie. Ik ben verdomme naar een psychiatrische instelling gegaan voor u”, besluit Tanja.

