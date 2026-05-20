Dochter van Walter De Donder is mama geworden

Julie, de dochter van Walter De Donder, is bevallen van haar eerste kindje. Dat maakt ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Julie De Donder en haar partner Cedric: ze zijn de trotse ouders geworden van een zoontje dat luistert naar de naam Milo. De 22-jarige dochter van Walter De Donder – bekend als ‘Kabouter Plop’ en als de burgemeester uit ‘Samson en Gert’ – beviel dinsdag van hun eerste kindje samen. Voor haar volgers kwam het nieuws als een verrassing, want ze had niet aangekondigd dat ze in verwachting was.

Het nieuws zorgt niettemin voor een storm aan felicitaties. “Proficiat met de geboorte van jullie zoontje! Geniet van jullie wondertje!”, “No way! Wat een prachtig wondertje! PROFICIAT!”, en “Gefeliciteerd! Geniet van elkaar. Ik wens jullie heel veel liefde en geluk”, klinkt het onder meer.

