Linde Merckpoel test douches van Parijs-Roubaix uit: “Dat is pas echte beleving!” (foto’s)

Linde Merckpoel heeft de iconische douches van Roubaix uitgeprobeerd, zo toont ze op Instagram.

Zondag was een van de meest memorabele wielerdagen ooit voor ons land. Wout van Aert kroonde zich tot winnaar van Parijs-Roubaix en heeft daarmee ein-de-lijk zijn kasseimonument beet. Na Parijs-Roubaix is het traditie dat winnaars zich wassen in de beroemde doucheruimtes van het Stab Vélodrome in Roubaix. Linde Merckpoel warmde de douches alvast even eigenhandig op. “Nog snel effe douchen voor Wout en Lotte hier zijn”, knipoogt de 41-jarige vlogster en radiopresentatrice erbij.

Hilariteit

Haar geestige foto’s zorgden voor heel wat hilariteit in de reacties. “Geweldig, haha!”, “Zo te zien is het water op”, “Dat is pas echte beleving!”, “Koud, hè?”, en “Dat zou ik niet doen”, klinkt het onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram