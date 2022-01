Sylvie Meis poseert in bikini tussen de rotsen. Volgers onder de indruk: “Wat een droomlichaam!” (foto’s)

De 43-jarige Sylvie Meis pakt op Instagram uit met wel erg straffe foto’s.

De actrice, presentatrice én model heeft maar liefst 1.4 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk. Da’s dus zéker niet slecht.

Ze deelt dan ook geregeld leuk beeldmateriaal met haar fans. En dat was ook een paar dagen geleden weer niet anders.

“Wat een droomlichaam!”

Op onderstaande foto’s zien we Sylvie in bikini poseren tussen de rotsen. “Ik geniet ten volle van het eilandleven”, liet ze weten vanop Saint-Barthélemy (een eiland in de Caraïbische Zee).

Haar fans? Die zijn danig onder de indruk. “Wat een droomlichaam”, laat een volgster weten. “Wauw”, klinkt het verder. “Hoe mooi”, besluit een laatste fan nog. Kijk maar, en druk op het pijltje naar rechts voor meer foto’s.

Foto: Instagram