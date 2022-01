Tatyana Beloy deelt intieme borstvoedingsfoto’s: «Het hoort erbij, maar het blijft toch iets intens»

Presentatrice en actrice Tatyana Beloy heeft op Instagram een openhartig bericht gedeeld over borstvoeding, en dan meer bepaald over afkolven. «Zo eindig je dan in het midden van de nacht, alleen in je hotelbed, met een kolf aan je borst», klinkt het.

Tatyana Beloy werd op 24 mei van vorig jaar voor het eerst mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Wolfgang. De 36-jarige ‘Gent-West’-actrice geeft haar zoontje borstvoeding, maar beseft als geen ander dat dat nu en dan niet zo eenvoudig is.

Rustig op hotel

Om haar werk te kunnen combineren met haar leven als mama, moet ze daarom regelmatig afkolven. Dat is behoorlijk vermoeiend, zo legt ze op Instagram uit. «Naast alle mooie, intieme foto’s over borstvoeding die je wel eens ziet als je scrolt door je feed, is borstvoeding ook dit: afkolven. Als ik lang van huis ben of ergens blijf overnachten, moet ik kolven. Want er zit nog veel melk in deze borsten. Ik wilde tussen twee drukke dagen filmen nog eens rustig een nachtje op hotel gaan. Je weet wel: heerlijk op tijd gaan slapen in een groot bed voor mij alleen.»

Pijn

«Maar ik werd ‘s nachts wakker van de pijn door te veel melk en geen Wolfje in de buurt die wil drinken. En zo eindig je dan in het midden van de nacht, alleen in je hotelbed, met een kolf aan je borst. Het hoort bij borstvoeding, maar het blijft toch iets intens. Aan iedereen die ook afkolft ‘s nachts, tijdens een weekendje weg of op het werk: we’re in this together! Zo liep er bij mij vandaag toevallig nog een kolvende mama rond op set», klinkt het.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/tatyana-beloy-deelt-intieme-borstvoedingsfotos-het-hoort-erbij-maar-het-blijft-toch-iets-intens