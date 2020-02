De Kansas City Chiefs hebben afgelopen weekend voor de tweede keer de Super Bowl gewonnen. En dan werd gevierd. Quarterback Patrick Mahomes ging volgens traditie naar Disney World. Derrick Nnadi, defensive tackle van de Chiefs, had een ander idee. Hij betaalde de vergoeding voor alle adopteerbare honden bij het KC Pet Project.

Dat Nnadi een fan is van honden is ondertussen wel duidelijk. Bij elke overwinning van de Chiefs betaalde Nnadi de kosten voor een hond. Na de eerste Super Bowl van de Chiefs in 50 jaar, besloot hij om alle honden van een thuis te voorzien. Mensen kunnen dus gratis een hond komen adopteren in een van de drie opvangcentra. De kost van ongeveer 150 dollar wordt betaald door de organisatie van Nnadi.

Community MVP

De 23-jarige Nnadi staat bekend voor zijn inzet in de gemeenschap waar hij woont. Zo heeft hij een inzamelactie voor de Boys&Girls Club of Greater Kansas City gekoppeld aan het aantal tackles dat hij maakte gedurende het seizoen. Ook probeert hij kansarme jeugd in zijn regio te helpen.

Nnadi betaalde alle school-en sportspullen voor drie kinderen die hun moeder hadden verloren bij een massamoord in Virginia Beach. Hij deed hetzelfde voor 10 kinderen van de Boys&Girls Club of Greater Kansas City. Ook betaalde hij, tweemaal op rij, alle schoolevenementen voor kinderen in Kansas City. Hij werd door de NFL benoemd tot de eerste Community MVP van het nieuwe seizoen.

