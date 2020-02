Lady Gaga heeft op Instagram een foto gedeeld waarop ze verstrengeld is met haar nieuwe vriend. Het zou gaan om zakenman Michael Polansky. Het verliefde koppeltje bracht samen het weekend door in aanloop naar de Super Bowl.

Op het beeld in kwestie zien we hoe Lady Gaga een intieme pose aanneemt op het schoot van Michael Polansky. “We hebben het zo leuk gehad in Miami”, schrijft ze erbij. “Liefde voor al mijn little monsters en fans, jullie zijn de beste!”

Bradley Cooper

Lady Gaga kondigde in februari vorig jaar nog aan dat ze niet langer verloofd was met Christian Carino, met wie ze al twee jaar aan het daten was. Daarna had ze nog een korte flirt met geluidsingenieur Daniel Horton en werd ze keer op keer gelinkt aan haar ‘A star is born’-tegenspeler Bradley Cooper. Nu is ze dus dolverliefd op een zekere Michael Polansky, een nobele onbekende bij het grote publiek.

Wie is Michael Polanksy?

Polansky is volgens Page Six afgestudeerd aan Harvard, is uitvoerend directeur van de Parker Foundation en is daarnaast ook lid van het bestuur van het in San Francisco gevestigde Parker Institute for Cancer Immunotherapy, dat onderzoek voor de behandeling van kanker sponsort.

Het bericht Lady Gaga stelt nieuw lief voor en het is niet Bradley Cooper verscheen eerst op Metro.