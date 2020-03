Twee maanden geleden werd Stan Van Samang voor de tweede keer papa. In een interview vertelt hij dat het vaderschap behoorlijk zwaar is, maar tevens “het schoonste is wat er bestaat”.

Stan Van Samang is in januari papa geworden van een dochtertje, Stella. De 40-jarige zanger en acteur en zijn vriendin Barbara hadden al een zoontje, Lenny (2,5). Zijn nieuwe single ‘River of Life’ gaat over ingrijpende stappen in het leven, zoals vader worden.

Ploeteren

In Dag Allemaal ziet hij de realiteit onder ogen, die zwaar kan zijn, maar tegelijkertijd erg mooi is. “Een eerste kind blijft een eerste, en dat is heel bijzonder. We hebben er nu twee, dus gemakkelijker wordt het er niet op. Ik had graag wat meer geslapen ’s nachts, maar da’s de prijs die we betalen. Stella is wel een beetje makkelijker dan Lenny. Rustiger ook. Maar helaas worden we wéér niet gespaard van die reflux waar Lenny zoveel last van had. Hij slaapt trouwens nog steeds niet door. Stella huilt minder en dat maakt het werkbaarder, maar toch blijft het ploeteren. Papa zijn is ingrijpend en walgelijk vermoeiend. Maar ik klaag nóóit, want het is ook het schoonste wat er bestaat. Ik ben een gelukkig man”, klinkt het.

Het bericht Stan Van Samang: “Papa zijn is walgelijk vermoeiend” verscheen eerst op Metro.