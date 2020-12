De Belgische Sikh-gemeenschap is niet te spreken over een fragment uit het VTM-programma ‘Allerbeste Kijkers’. Presentatrice Nathalie Meskens zong samen met haar panel “Ik kom klaar, zet die hoer op uw site” op het deuntje van ‘Ek onkar’, een belangrijk religieus nummer voor de Sikh-gemeenschap.

Volgens Meskens en co. hoor je die expliciete woorden wanneer je naar het originele nummer luistert. “Er wordt simpelweg gelachen met andermans godsdienst”, zegt een misnoegde Sikh tegen Het Nieuwsblad. “Het kan geen kwaad om wat research te doen. We willen absoluut geen geweld of haat promoten, we willen gewoon tonen dat het respectloos is.”

Humor

VTM bood meteen haar excuses aan. “Het is nooit de bedoeling om mensen te choqueren of te schofferen. We excuseren ons dan ook oprecht als dit fragment iemand gekwetst heeft. We betreuren wel dat er massaal druk wordt uitgevoerd door een stroom aan berichten, want ‘Beste kijkers’ is en blijft een programma waar humor de rode draad is en waar het uitgangspunt is dat er met alles moet kunnen gelachen worden.”

Het bericht Sikh-gemeenschap niet te spreken over expliciet nummer tijdens ‘Allerbeste Kijkers’: “Dit is respectloos” verscheen eerst op Metro.