De Amerikaanse zangeres Selena Gomez heeft in een interview uitgehaald naar Justin Bieber. Volgens haar heeft Bieber haar emotioneel misbruikt tijdens hun relatie.

Selena Gomez (27) en Justin Bieber (25) hadden tussen 2010 en 2018 een knipperlichtrelatie. Twee jaar geleden braken ze definitief met elkaar en niet veel later trouwde Bieber met zijn huidige vrouw Hailey Baldwin (23).

Leren begrijpen

Enkele maanden geleden bracht Gomez het nummer ‘Lose you to love me’ uit. In een interview met het Amerikaanse radiostation NPR vertelt de zangeres en actrice dat het liedje over haar relatie met Bieber gaat, meer bepaald over het feit dat Bieber haar destijds emotioneel misbruikte. “Het is gevaarlijk om je in de rol van slachtoffer te blijven wentelen, maar ik heb wel het gevoel dat ik in die relatie het slachtoffer ben geweest van emotioneel misbruik. Het is iets wat ik heb moeten leren begrijpen als volwassen vrouw. Hoewel ik er absoluut niet de rest van mijn leven over wil praten, ben ik echt trots dat ik me sterker voel dan ooit. Ik heb een manier gevonden om me er zo veel mogelijk doorheen te slepen. Wat we hadden was ook mooi – dat zal ik nooit ontkennen – maar het was ook bijzonder moeilijk en ik ben blij dat het voorbij is”, klinkt het.

Haatdragend

Bieber heeft zelf nog niet gereageerd op de uitlatingen, maar in 2019 gaf hij wel toe dat hij in het verleden respectloos was naar vrouwen toe. “Toen ik negentien was, begon ik zware drugs te gebruiken en maakte ik misbruik van al mijn relaties. Ik werd haatdragend, respectloos ten opzichte van vrouwen en boos”, vertelde hij destijds.

